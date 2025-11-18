B. Ramon

VÍDEO | Derriban cinco construcciones ilegales en Son Banya, tres de ellas puntos de venta de droga

Un equipo de trabajadores del Ayuntamiento de Palma ha entrado este martes, asistido por la Policía Nacional y la Policía Local para garantizar su seguridad, para echar abajo cinco construcciones ilegales, tres de las cuales han resultado ser puntos de venta. Se trata de una intervención programa que ha contado con la presencia de trabajadores municipales, asistidos por medio centenar de agentes de la Policía Nacional y Local para garantizar la seguridad de los trabajadores encargados de las demoliciones. Más información