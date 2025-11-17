Redacción Digital

VÍDEO | La madre de Gabriel pide embargar la casa de Ana Julia Quezada en República Dominicana

"Hemos tenido conocimiento de que la penada Ana Julia Quezada podría ser titular de bienes y derechos en la República Dominicana, concretamente una propiedad inmobiliaria y diferentes fincas". Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, ha enviado un escrito a la Audiencia de Almería para pedir al tribunal que localice y embargue una casa y varios terrenos que la asesina de su hijo tiene en su país de origen.