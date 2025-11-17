VÍDEO | La madre de Gabriel pide embargar la casa de Ana Julia Quezada en República Dominicana

VÍDEO | La madre de Gabriel pide embargar la casa de Ana Julia Quezada en República Dominicana

Redacción Digital

VÍDEO | La madre de Gabriel pide embargar la casa de Ana Julia Quezada en República Dominicana

Redacción Digital

RRSS WhatsAppCopiar URL

"Hemos tenido conocimiento de que la penada Ana Julia Quezada podría ser titular de bienes y derechos en la República Dominicana, concretamente una propiedad inmobiliaria y diferentes fincas". Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, ha enviado un escrito a la Audiencia de Almería para pedir al tribunal que localice y embargue una casa y varios terrenos que la asesina de su hijo tiene en su país de origen. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents