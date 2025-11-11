Guardia Civil

VÍDEO | Una banda robó cable de cobre valorado en 65.000 euros en una empresa de Palmanyola

La Guardia Civil de Marratxí ha detenido a tres hombres, dos rumanos y un moldavo, presuntos miembros de un grupo criminal especializado en el robo de cable de cobre en distintas localidades de de Mallorca. Los sospechosos se llevaron grandes cantidades de metal de una empresa de telecomunicaciones de Palmanyola, donde entraron hasta en cinco ocasiones distintas. El valor del material sustraído alcanza los 65.000 euros. Más información