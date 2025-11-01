VÍDEO | Un vecino de Alcúdia graba a una decena de carteristas, habituales de las zonas turísticas de la ciudad

«Pickpocket, pickpocket!» («¡Carterista, carterista!»). El grito pone de inmediato en alerta a la multitud de turistas que se concentran en las murallas de Alcúdia, que echan mano a sus bolsillos y mochilas para evitar ser desvalijados. Del grupo sale discretamete un hombre vestido con pantalones cortos, camiseta y gorra, que hasta hace un momento pasaba inadvertido entre los visitantes. La cámara le sigue, mientras la persona que le sigue grabando le increpa: «¡Carterista, vete de aquí!». Es uno más de los vídeos que un vecino de Alcúdia ha subido a su cuenta de instagram @sk11noninavideos y otras redes sociales. Este joven, que utilizaba hasta ahora estos canales para mostrar sobre todo imágenes de skateboard, se ha convertido en un auténtico azote para los carteristas que pululan por las zonas más turísticas de la ciudad, sobre todo los días de mercado. En los vídeos aparecen una decena de ladrones profesionales, en algunos casos sorprendidos in fraganti cuando intentaban sustraer la cartera de una mochila. Más información