Detienen a un pareja en Palma por tenencia y distribución de material audiovisual pedófilo

Una pareja, un hombre y una mujer, de nacionalidad española, han sido detenidos en Palma por agentes de la Policía Nacional como presuntos autores de un delito de corrupción de menores. En concreto, por la tenencia y distribución de material audiovisual, fotos y vídeos sobre pornografía infantil. En su ordenador han hallado al menos 235 archivos de este tipo de contenido.

La investigación l iniciaron agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos (Ciberdelincuencia) y Delincuencia Económica de la Policía Nacional. Las pesquisas iban dirigidas contra la tenencia y distribución de pornografía infantil. Para llevarla a cabo solicitaron la colaboración a la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Grupo II de Protección al Menor de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid.

Las pesquisas se iniciaron después de tener conocimiento de que en redes de intercambio de archivos a través de internet se estaba compartiendo material audiovisual de abuso sexual infantil. Este es el método más habitual para poner en circulación para distribuir, intercambiar y descargar este tipo de material de contenido pedófilo.

Fruto de estas indagaciones y del ciberpatrullaje en las redes, se localizó en Palma un objetivo. Este se venía dedicando a la descarga y distribución de una gran cantidad de archivos de contenido pedófilo. Los investigadores constatan y monitorizan la existencia de al menos 235 archivos de material audiovisual de abusos infantiles. No obstante la cantidad total podría ser muy superior.

Contenido pedófilo

Tras solicitar la correspondiente orden judicial de entrada y registro, los agentes irrumpieron el pasado miércoles en un domicilio de Palma donde se encontraba el presunto autor de este delito, previamente identificado. Este residía en la vivienda junto con su pareja, que también ha sido detenida por este motivo. De hecho el portátil que utilizaban era propiedad de ambos. Ella lo utilizaba frecuentemente y había una carpeta con numerosos archivos de video y foto de contenido pedófilo.

Las indagaciones determinaron que ambos habían borrado numerosos archivos pedófilos. No obstante quedó acreditada la posesión de 235 archivos de este contenido en programas de descarga y en el historial de búsqueda. Así les intervinieron una CPU, el portátil y un disco duro para su posterior análisis. Y peritaje. Los dos fueron detenidos por un presunto delito de corrupción de menores por tenencia y distribución de pornografía infantil.