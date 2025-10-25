Detienen a un pareja en Palma por tenencia y distribución de material audiovisual pedófilo
Los investigadores de la Policía Nacional les han intervenido 235 archvios de pornografía infantil
Una pareja, un hombre y una mujer, de nacionalidad española, han sido detenidos en Palma por agentes de la Policía Nacional como presuntos autores de un delito de corrupción de menores. En concreto, por la tenencia y distribución de material audiovisual, fotos y vídeos sobre pornografía infantil. En su ordenador han hallado al menos 235 archivos de este tipo de contenido.
La investigación l iniciaron agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos (Ciberdelincuencia) y Delincuencia Económica de la Policía Nacional. Las pesquisas iban dirigidas contra la tenencia y distribución de pornografía infantil. Para llevarla a cabo solicitaron la colaboración a la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Grupo II de Protección al Menor de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid.
Las pesquisas se iniciaron después de tener conocimiento de que en redes de intercambio de archivos a través de internet se estaba compartiendo material audiovisual de abuso sexual infantil. Este es el método más habitual para poner en circulación para distribuir, intercambiar y descargar este tipo de material de contenido pedófilo.
Fruto de estas indagaciones y del ciberpatrullaje en las redes, se localizó en Palma un objetivo. Este se venía dedicando a la descarga y distribución de una gran cantidad de archivos de contenido pedófilo. Los investigadores constatan y monitorizan la existencia de al menos 235 archivos de material audiovisual de abusos infantiles. No obstante la cantidad total podría ser muy superior.
Contenido pedófilo
Tras solicitar la correspondiente orden judicial de entrada y registro, los agentes irrumpieron el pasado miércoles en un domicilio de Palma donde se encontraba el presunto autor de este delito, previamente identificado. Este residía en la vivienda junto con su pareja, que también ha sido detenida por este motivo. De hecho el portátil que utilizaban era propiedad de ambos. Ella lo utilizaba frecuentemente y había una carpeta con numerosos archivos de video y foto de contenido pedófilo.
Las indagaciones determinaron que ambos habían borrado numerosos archivos pedófilos. No obstante quedó acreditada la posesión de 235 archivos de este contenido en programas de descarga y en el historial de búsqueda. Así les intervinieron una CPU, el portátil y un disco duro para su posterior análisis. Y peritaje. Los dos fueron detenidos por un presunto delito de corrupción de menores por tenencia y distribución de pornografía infantil.
- La directora del colegio de Palma donde se ha presentado un exalumno con un cuchillo: 'Fue un estudiante modélico
- Menos terraza y piscina: el Hotel Portitxol, primer afectado de la reforma del pequeño puerto de Palma
- Cuatro funcionarios del Govern admiten ante la jueza que prescribían denuncias por aves electrocutadas por falta de medios
- Condenado por agredir a su hijo de 11 años por negarse a darle el móvil en Lloseta
- Adiós al comercio más antiguo de Mallorca: La mercería Ca Donya Àngela de Palma, de 1685, anuncia su cierre definitivo
- Juan Miguel Ferrer, líder de los restauradores de Mallorca: 'Prohens tiene que ser la Ayuso mediterránea y quitarse los complejos
- Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
- La AEMET alerta de un cambio brusco de tiempo en Mallorca este fin de semana