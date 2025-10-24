FOTO: B. Ramon / VÍDEO: Guardia Civil

VÍDEO | Pasa a disposición judicial el detenido por una brutal paliza a dos hombres en Magaluf

La Guardia Civil ha conducido esta mañana a disposición del juzgado de guardia de Palma al joven español de 18 años presuntamente implicado en una brutal paliza a dos personas el pasado 24 de agosto en Magaluf. Mientras, los agentes de Calvià mantienen la búsqueda de los otros dos implicados en la agresión. Las dos víctimas, una de ellas un vigilante de seguridad, se han recuperado de las graves lesiones que sufrieron.