VÍDEO | Arranca el juicio contra tres acusados del asesinato de un bebé al que tiraron a un contenedor en Porto Cristo

Un jurado popular juzga a partir de hoy en la Audiencia Provincial de Palma a la madre y los tíos de una bebé que murió tras ser arrojada a un contenedor de basuras en Porto Cristo, en Manacor. La Fiscalía imputa a dos de ellos un delito de asesinato con la agravante de parentesco y reclama sendas penas de prisión permanente revisable. La tercera acusada está imputada por no evitar que arrojarán a la recién nacida al depósito y se enfrenta al pago de una simple multa de 5.400 euros por omisión del deber de socorro. La vista oral se prolongará hasta el próximo viernes, tras lo que los miembros del tribunal popular empezarán a deliberar.