Lucía Feijoo Viera

Las cámaras captan un violento atraco a punta de pistola en un estanco de La Rioja

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un atraco cometido en un estanco de Murillo de Río Leza, La Rioja. Los hechos ocurrieron sobre las 20:00 horas cuando un individuo con el rostro oculto bajo una mascarilla y una gorra irrumpió en un estanco empuñando un arma de fuego. Apuntó directamente a la dependienta y a gritos exigió todo el dinero que tuviera. Tras abrir la caja registradora fue sorprendido por el propietario del establecimiento, que salió de la trastienda. El asaltante le encañonó, pero el dueño se encaró con él y logró arrebatarle la gorra y la mascarilla que ocultaban su identidad. En el forcejeo el atracador dejó caer el dinero sustraído y huyó a toda prisa hacia un vehículo que le esperaba en el exterior, conducido por su cómplice. Los investigadores pudieron constatar que, a las pocas horas de cometerse el suceso, los autores habían abandonado el vehículo utilizado para la huida, en las afueras de la capital riojana, y que le habían prendido fuego. Una vez extinguido el incendio, los bomberos hallaron a escasos metros del automóvil, que había sido sustraído días antes en Logroño, un llavero y otros efectos que los atracadores podían haber perdido en su huida y que fueron analizados por los investigadores. Tras varios meses de una compleja investigación, en los que se han analizado los perfiles de atracadores habituales, los guardias civiles del Grupo de Delitos contra el Patrimonio lograron identificar de manera inequívoca a los autores.