Así actuaba el ladrón detenido por una veintena de robos en bares y restaurantes de Mallorca

Un ladrón perpetró una veintena de robos en diversos bares y restaurantes de Mallorca en apenas unas semanas. Los dueños de un establecimiento de Marratxí le sorprendieron de madrugada en su local, con el rostro cubierto con una capucha, y este emprendió la huida. Las pistas que aportaron los propietarios fueron determinantes para su detención. Agentes de la Guardia Civil le han detenido como presunto autor de esta oleada de robos con fuerza en estos locales. Al ser puesto a disposición judicial, el juez de guardia decretó su ingreso en prisión provisional.