Policía Nacional

VÍDEO | La Policía desmantela una banda que repartía droga a domicilio en Palma

La Policía Nacional de Palma ha detenido a los seis presuntos miembros de una banda que repartían droga a domicilio. Los narcos guardaban los estupefacientes en un piso de la zona de Foners, pero no vendían allí, sino que trabajaban por encargo y trasladaban las sustancias a cualquier punto de la ciudad en coche o patinete. El presunto líder del grupo llevaba tiempo buscado por la Policía, pero era muy escurridizo y en una ocasión llegó a escapar saltando por los tejados.