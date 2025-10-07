Redacción Digital

VÍDEO | El conductor implicado en el accidente mortal en Son Banya queda detenido en la Policía Local

Detenido como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia. El joven de 25 años que esta mañana se ha entregado a la Policía Local de Palma por el accidente mortal con fuga ocurrido en la madrugada de ayer en la carretera de Son Banya, en Palma, ya ha sido trasladado a los calabozos del cuartel de Sant Ferran, donde pasará las próximas horas antes de ser puesto a disposición judicial.