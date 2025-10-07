DM

VÍDEO | Un coche con una familia se incendia en el aparcamiento de Son Llàtzer, en Palma

Un coche en el que viajaba una pareja con una niña pequeña se incendió el domingo por la noche cuando circulaba por la carretera de Manacor. El conductor tuvo el tiempo justo para desviarse hasta el parking del hospital de Son Llàtzer, dejar el vehículo en un lugar apartado y salir antes de que las llamas se extendieran. El turismo quedó totalmente destruido por el fuego, aunque los ocupantes salieron ilesos, aunque llegaron a tragar algo de humo.