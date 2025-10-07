Redacción Digital

VÍDEO | El coche del detenido por el choque mortal de Son Banya circulaba a 150 kilómetros por hora

La aguja del velocímetro del Volkswagen Golf que se vio implicado en una colisión frontal con un muerto en la madugada de ayer cerca de Son Banya quedó detenida en 150 kilómetros por hora. según confirmaron los servicios de emergencia. Es una de las evidencias que han recogido los investigadores contra el presunto conductor, un joven de 25 años que se dio a la fuga a pie tras el siniestro y que esta mañana se ha entregado a la Policía Local y ha quedado detenido. El choque frontal fue tan violento que los dos vehículos salieron volando por encima de una acequia y acabaron en una vía paralela a la carretera.