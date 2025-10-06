Redacción Digital

VÍDEO | Buscan al conductor que se dio a la fuga tras un accidente mortal cerca de Son Banya, en Palma

Agentes de la Policía Local continúa buscando al conductor que esta madrugada se ha dado a la fuga a pie tras verse implicado en la colisión frontal de dos coches en las proximidades de Son Banya, en la que ha fallecido un hombre y otro ha resultado herido de gravedad. El herido era presuntamente el acompañante del fugitivo y se ha escapado con él a pie, pero ha sido localizado tres cuartos de hora después del siniestro cuando, desde casa de una amigo suyo en El Molinar donde se había refugiado, han solicitado una ambulancia porque aparentaba estar herido de gravedad.