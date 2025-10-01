Redacción Digital

VÍDEO | La familia del atropellado por un coche de la Policía Local de Palma: «La petición del fiscal es una vergüenza»

«La petición de pena de la Fiscalía es una vergüenza humana, ética y moral». Nicola Decandia, hermano de Mario Decandia, el ciudadano italiano que falleció en la madrugada del 2 de junio de 2022 al ser atropellado junto a dos amigos por un coche de la Policía Local de Palma en el Paseo Sagrera, se muestra aliviado porque por fin se celebre el juicio contra el agente que conducía, aunque reiteró sus críticas al ministerio público, que ha calificado los hechos como un homicidio por imprudencia menos grave y solicita una pena de multa para el acusado. La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, eleva esta petición de pena a cuatro años de prisión.