Lucía Feijoo Viera

Localizan vivo y a la deriva a un joven que se perdió al intentar rescatar su moto náutica

Salvamento Marítimo rescató con vida este miércoles a un joven que desapareció la noche del lunes cerca de la Central Térmica de Juan Grande, en Gran Canaria. El joven se perdió cuando intentaba recuperar su moto de agua que se había soltado mientras navegaba con un grupo de amigos. El avión Sasemar 103 localizó al joven a unas 15 millas náuticas de la isla tras casi tres días a la deriva, lo que permitió movilizar a la tripulación de la Guardamar Urania y al Helimer 215 para efectuar el rescate. El joven fue encontrado en aparente buen estado, aunque con molestias en el pecho. El joven fue trasladado al Muelle de Arguineguín, donde el Centro Coordinador de Emergencias (Cecoes) 112 informó que presentaba deshidratación moderada y quemaduras solares, por lo que fue llevado a un centro hospitalario para recibir atención médica.