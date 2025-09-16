La Guardia Civil ha imputado a un conductor temerario, que circuló realizando arriesgadas maniobras en la Vía de Cintura. El acusado llegó a bloquear el paso a un autobús, cuyo chófer tuvo que frenar bruscamente en el carril izquierdo. La grabación aportada por un testigo ha sido clave para identificar y acusar al sospechoso.
VÍDEO | El acusado, junto al autobús al que cerró el paso en la Vía de Cintura.
