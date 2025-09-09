Esta mañana un caballo de galeras se ha desplomado en el centro de Palma, mientras arrastraba la calesa que paseaba a cinco turistas por la ciudad.

Según ha informado el partido animalista Progreso en Verde, este incidente se ha producido alrededor de las once y media de la mañana de hoy lunes en la calle de la Carnisseria, en Palma. De pronto, el animal se ha desplomado y la formación política afirma que los turistas ni se han bajado de la calesa, ni tampoco se han preocupado lo más mínimo por el estado del animal, pese a que el equino se encontraba inmóvil, tumbado sobre el asfalto.