Los efectivos de emergencia de Mallorca han registrado medio centenar de incidentes durante la mañana a consecuencia del fuerte aguacero caído de madrugada, que ha provocado el desplome de árboles, caída de ramas y toldos, e inundaciones en sótanos. Mallorca permanece en alerta en previsión de las fuertes lluvias que pueden caer hoy a lo largo del día.
Según informan desde el 112, en Mallorca se han contabilizado 48 incidentes hasta las diez de la mañana. De ellos, la mayoría (24) se han producido en Palma. El resto se han producido en Calvià (9), Algaida (3), Andratx (3), Manacor (2), Marratxí (2), así como Deià, Escorca, Puigpunyent, Sant Joan y Santa Maria.