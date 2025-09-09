Los efectivos de emergencia de Mallorca han registrado medio centenar de incidentes durante la mañana a consecuencia del fuerte aguacero caído de madrugada, que ha provocado el desplome de árboles, caída de ramas y toldos, e inundaciones en sótanos. Mallorca permanece en alerta en previsión de las fuertes lluvias que pueden caer hoy a lo largo del día.

