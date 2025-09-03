Un motorista de 49 años falleció ayer por la tarde en la ambulancia que le trasladaba al hospital tras sufrir gravísimas herida en la colisión contra un minicoche en el término municipal de Capdepera. Fue el segundo accidente mortal del día, tras el choque de un coche y un camión cerca de sa Casa Blanca, en Palma, en el que perdió la vida un joven de 28 años.
El accidente, según informa la Guardia Civil de Tráfico, ocurrió a las ocho de la tarde de ayer, a la altura del kilómetro 8,3 de la carretera Ma-4040 (Son Servera-Capdepera), en el término municipal de Capdepera. Un minicoche conducido por una mujer no respetó la prioridad de los otros vehículos cuando se incorporó a la vía, justo en el momento en el que pasaba una motocicleta Yamaha XP500, con la que colisionó de manera frontolateral.