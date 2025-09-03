Cuarta fase de la operación 'Manso, Primo, Enroque-Bal' contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en Mallorca. Decenas de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional participan en el dispositivo desplegado esta mañana en distintos puntos de Palma, Llucmajor y Manacor.
A primera hora de este miércoles, un gran contingente formado por decenas de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha irrumpido en los barrios palmesanos de La Soledat, Corea y Verge con la intención de realizar registros en tres edificios relacionados con la venta de droga. De forma casi simultánea, se repetía la escena en Llucmajor y Manacor.