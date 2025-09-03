El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Solsona instruye un caso de asesinato al contrabandista Joan Coromina Estany, de 61 años, que tuvo lugar en el 2022 y por el que este martes por la mañana se han practicado tres detenciones en distintos puntos de Cataluña, según han confirmado los Mossos a este diario. Tal y como avanza El Mundo, se trataría de un tío de los hermanos Marc y Àlex Márquez, un comandante de la Guardia Civil en la reserva y el responsable de un taller mecánico en Lleida.