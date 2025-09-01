La Policía Indonesia detuvo este sábado a dos hombres por su presunta relación con el crimen de Matilde Muñoz, más conocida por Mati, la mujer de 72 afincada en Palma desaparecida hace casi dos meses en la isla de Lombok. El cuerpo de la víctima fue hallado en la playa semienterrado.

A partir de este momento, las pesquisas policiales se agilizaron y se materializaron con la detención de estos supuestos implicados en haber acabado con su vida. Los investigadores aseguran que los dos arrestados por homicidio premeditado y robo con violencia habrían confesado haber acabado con la vida de Mati, según informó EFE.