Un incendio en la sala de máquinas de los ascensores de un hotel de Alcúdia ha dejado atrapadas a varias personas dentro del elevador. Bombers de Mallorca han acudido al lugar para rescatar a los aprisionados en el elevador y sofocar las llamas en la maquinaria. Como medida de precaución, para evitar que hubiera intoxicados por inhalación de humo, se ha instado a los clientes a salir a las terrazas para respirar aire limpio.
El incendio se ha producido sobre las diez de la mañana en el hotel Bellevue Bonita de Alcúdia, situado en la calle Pere Mas y Reus de la localidad. La sala de máquinas de los ascensores se ha incendiado y las personas que estaban en el interior han quedado atrapadas.