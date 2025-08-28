Una supuesta asociación cannábica de la Playa de Palma era, en realidad, una 'tapadera' para la venta de sustancias estupefacientes. Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes a cinco personas, tres hombres y dos mujeres de origen alemán y polaco, por un presunto delito de tráfico de drogas. Por medio de un local, que se presentaba como asociación cannábica, se dedicaban a la venta de marihuana y hachís.

La investigación policial la inició el Grupo II de Estupefacientes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional. Varias informaciones recibidas en torno a una asociación cannábica de Palma la relacionaba con la venta de droga. En concreto de derivados cannábicos. De hecho no actuaba como una verdadera asociación legal. Era, en realidad, una tapadera para el tráfico de drogas.