La Guardia Civil ha identificado a una mujer de 64 años como presunta responsable del atropello de dos peatones en un paso de cebra de Palmanova el pasado 16 de julio. Las víctimas sufrieron heridas de gravedad y tuvieron que ser hospitalizadas. La mujer, que se dio a la fuga, ha quedado investigada por un delito de abandono del lugar del accidente.

Relacionadas Investigada una conductora que se dio a la fuga tras atropellar a dos peatones en un paso de cebra de Palmanova