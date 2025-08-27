La Guardia Civil ha identificado a una mujer de 64 años como presunta responsable del atropello de dos peatones en un paso de cebra de Palmanova el pasado 16 de julio. Las víctimas sufrieron heridas de gravedad y tuvieron que ser hospitalizadas. La mujer, que se dio a la fuga, ha quedado investigada por un delito de abandono del lugar del accidente.
Según informa la Guardia Civil, sus agentes han conseguido identificar, tras una compleja investigación, a la conductora responsable de un atropello ocurrido el pasado 16 de julio en Palmanova, en el que resultaron heridos de gravedad dos peatones que cruzaban por un paso de cebra. La mujer, de 64 años y residente en la isla, abandonó el lugar sin detenerse ni auxiliar a las víctimas.