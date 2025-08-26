El inspector Francisco Javier Santos, jefe de la Comisaría de la Playa de Palma ha destacado que los policías europeos desplazados, de Países Bajos y de Alemania, "multiplican la capacidad operativa", al tener más patrullas, y "son de gran ayuda", ha resaltado. Precisamente, dos de estos agentes se despedían después de engrosar las patrullas mixtas con sus homólogos de la Policía Nacional.

Santos ha destacado el "potente efecto" que supone la presencia de estos policías al toparse con sus compatriotas en la Playa de Palma. Por un lado, ayudan a los ciudadanos de su país a "superar la barrera idiomática". Por otro, al patrullar con el uniforme policial de su país tiene un carácter "disuasorio" para los ciudadanos de su nación, al toparse en la Playa de Palma con estos agentes patrullando en Mallorca.