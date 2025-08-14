Bombers de Mallorca han estrenado su helicóptero 'Milana' para participar en las tareas de extinción de un incendio agrícola que ha tenido lugar este jueves en Manacor. Por tierra han participado dotaciones de Bombers de Mallorca procedentes de los parques de Manacor y de Felanitx. También han participado dos aeronaves del Institut Balear de la Natura (Ibanat) para contribuir a sofocar el fuego. Como medida de precaución, ante la proximidad de las llamas a unas casas, varios vecinos han sido desalojados.