Un menor de 16 años, de nacionalidad española condujo el todoterreno de su padre, un voluminoso Mercedes ML 350 automático, de color negro se subió a la acera, destrozó una valla y se introdujo con el vehículo en el parque Wifi de Palma. El turismo no figuraba como robado.Solo se detuvo al estrellarse contra una farola y dejó un trozo del parachoques del SUV en la tierra. Por fortuna no se cruzó nadie en su camino y no hubo que lamentar víctimas. Un guardia civil de la Comandancia se percató de lo sucedido. Acto seguido arrestó y esposó al conductor para evitar que se marchara. Finalmente, una patrulla de la Policía Nacional acudió al lugar y le detuvieron por un presunto delito contra la seguridad vial.