Según se puede ver en el vídeo que registró el suceso, un hombre irrumpió en la carretera con una piedra de grandes dimensiones y la estrelló contra la luna delantera de un taxi. Se puede escuchar la voz de la taxista explicando a sus compañeros por la radio la situación surrealista que está viviendo: "¿Qué hace este señor? No, no, no. ¡Me va a dar con una piedra, no sabéis lo que es!".