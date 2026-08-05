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Carys Douglas, hija de Michael Douglas, sorprende hablando en español en Mallorca: "Mis recuerdos favoritos están en Valldemossa""

La primera edición de los premios "Mallorca, Terra d'Honor" ha reunido en Valldemossa a numerosas personalidades del ámbito cultural, social y artístico para rendir homenaje a quienes han ejercido como embajadores de la isla a lo largo de los años. Entre los galardonados se encontraban Michael Douglas, Norma Duval, Rosario Nadal, Pablo Erroz, María Eugenia Yagüe y Mariángel Alcázar, entre otros, en una ceremonia celebrada en el emblemático Teatro Costa Nord, impulsada por el Consell de Mallorca.

Una de las grandes protagonistas de la noche fue Carys Douglas, hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, quien sorprendió hablando en español con unas emotivas declaraciones sobre la profunda conexión que mantiene con la isla, y especialmente con Valldemossa. Más información