Dalilí

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Los aromas y los sabores de la auténtica cocina italiana en Dalilí

Entrar en Dalilí es sumergirse en los aromas y los sabores de la auténtica cocina italiana. Situado en la avenida Antoni Maura de Palma, en un enclave privilegiado con vistas a la Catedral, Dalilí busca su inspiración en las recetas tradicionales: platos con alma que se cocinan con mimo y respeto utilizando el mejor producto fresco local. Más información