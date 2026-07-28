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Los aromas y los sabores de la auténtica cocina italiana en Dalilí

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Dalilí

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Los aromas y los sabores de la auténtica cocina italiana en Dalilí

Dalilí

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Entrar en Dalilí es sumergirse en los aromas y los sabores de la auténtica cocina italiana. Situado en la avenida Antoni Maura de Palma, en un enclave privilegiado con vistas a la Catedral, Dalilí busca su inspiración en las recetas tradicionales: platos con alma que se cocinan con mimo y respeto utilizando el mejor producto fresco local. Más información

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  • Sociedad
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  • Avenida
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