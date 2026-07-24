Sara Fernández

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El terrible momento en el que las llamas devoraban el parking de bomberos de San Martín de Valdeiglesias

Sara Fernández PI STUDIO

Con la oleada de incendios que están rodeando la capital, la Comunidad de Madrid ha difundido una serie de recomendaciones dirigidas a la población ante la posible presencia de humo y cenizas en el aire como consecuencia de los incendios forestales. El objetivo es reducir la exposición a las partículas y prevenir problemas de salud, especialmente entre los colectivos más vulnerables.