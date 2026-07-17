Ana B. Muñoz

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | Así ha sido la la fiesta de verano del hotel Son Vida

La cantante Sally Artigas, de Lío Ibiza, deslumbró la noche de este jueves con su actuación en la fiesta de verano del Castillo Hotel Son Vida. Los casi 300 invitados a la tradicional cita que da el pistoletazo de salida a los eventos sociales del estío isleño disfrutaron de la potente voz de la venezolana, habitual en la popular sala de espectáculos de la pitiusa mayor. Más información