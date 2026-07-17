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VÍDEO | Así ha sido la la fiesta de verano del hotel Son Vida

VÍDEO | Así ha sido la la fiesta de verano del hotel Son Vida

Ana B. Muñoz

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VÍDEO | Así ha sido la la fiesta de verano del hotel Son Vida

Ana B. Muñoz

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La cantante Sally Artigas, de Lío Ibiza, deslumbró la noche de este jueves con su actuación en la fiesta de verano del Castillo Hotel Son Vida. Los casi 300 invitados a la tradicional cita que da el pistoletazo de salida a los eventos sociales del estío isleño disfrutaron de la potente voz de la venezolana, habitual en la popular sala de espectáculos de la pitiusa mayor. Más información

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