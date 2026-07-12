Sara Fernández

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Juanma Moreno sobre el incendio de Los Gallardos: "El balance son 7.000 hectáreas quemadas"

“Hoy podemos trasladar buenas noticias”. Así ha iniciado su intervención el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, desde el puesto de mando del incendio de Los Gallardos, en Almería. El dirigente del PP-A ha comparecido este domingo para anunciar “la estabilización del incendio”, una situación que, según ha explicado, significa que el fuego está “perimetrado y acotado, sin peligro de llamas”.