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VÍDEO | El "método egipcio": el truco definitivo para poder dormir durante las noches tórridas de Mallorca sin aire acondicionado
FOTO: ALEX DOMINGUEZ | VÍDEO: Redacción Digital
Dormir en Mallorca se está convirtiendo estos días en una misión complicada. La ola de calor que golpea la isla, con avisos por temperaturas extremas y máximas que pueden rozar los 40 grados en algunas zonas, no solo se nota durante el día: también está dejando noches pegajosas, habitaciones recalentadas y muchas personas dando vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. Más información