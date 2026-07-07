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VÍDEO | Así se vivió la emotiva pedida de mano en el concierto del mallorquín Rels B en el Metropolitano

Los conciertos del artista mallorquín Rels B suelen dejar momentos para el recuerdo, pero su último espectáculo en el Riyadh Air Metropolitano regaló una escena que emocionó a miles de asistentes. En plena actuación, un joven sorprendió a su pareja con una pedida de mano al son de 'Te regalo', la misma canción con la que el cantante anunció en redes sociales su compromiso con la modelo Nicole Betancourt el año pasado. Más información