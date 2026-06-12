Lucía Feijoo Viera

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Rosalía reaparece en Boston y explica por qué canceló tres conciertos en EEUU: "Los seres queridos tienen que ir primero"

Rosalía ha vuelto al escenario y lo ha hecho con una imagen calculada al milímetro. La artista reapareció este jueves en Boston, donde retomó su LUX Tour 2026 después de cancelar tres conciertos en Florida por una "emergencia familiar". Su regreso no solo confirmó la continuidad de la gira en Estados Unidos, sino que también dejó una de las imágenes más comentadas de la noche: un nuevo 'look' de Dior, firma de la que es embajadora global. La cantante catalana actuó en el TD Garden de Boston tras varios días de incertidumbre para sus seguidores. La semana pasada, la promotora Live Nation Florida anunció que Rosalía se veía obligada a posponer sus conciertos en Miami y Orlando por motivos familiares. La artista tenía previsto presentarse en el Kaseya Center de Miami los días 4 y 6 de junio, y en el Kia Center de Orlando el 8 de junio. Más información