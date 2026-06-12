¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El cantante Beret, detenido por una presunta agresión sexual
Agencia ATLAS / Foto: EFE
El cantante sevillano Beret ha sido detenido este jueves acusado de una presunta agresión sexual. El juzgado de violencia determinará si ingresa o no en prisión. Hace tres días actuaba en el encuentro diocesano celebrado en el estadio Santiago Bernabéu durante la visita del papa León XIV a España. Más información
Últimos vídeos
El Papa en Canarias
Así ha sido el sexto día del viaje del Papa León XIV por España
El Papa en Canarias