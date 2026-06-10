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La cría de hipopótamo pigmeo sale por primera vez al recinto exterior del Zoo de Berlín

La cría de hipopótamo pigmeo sale por primera vez al recinto exterior del Zoo de Berlín

Lucía Feijoo Viera

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La cría de hipopótamo pigmeo sale por primera vez al recinto exterior del Zoo de Berlín

Lucía Feijoo Viera

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El joven hipopótamo pigmeo nació el 9 de mayo de 2026 en el zoológico, junto con su madre, Debbie, la cría ha explorado por primera vez el recinto exterior del Jardín Zoológico de Berlín.

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