Europa Press

VÍDEO | Rafa Nadal, arropado por Mery Perelló, su hijo y numerosos amigos en el estreno del documental de su vida

A pesar de que sigue siendo el mismo ‘chico tímido’ que cuando empezó su carrera como tenista hace ya más de dos décadas, Rafa Nadal ha acaparado este miércoles todos los flashes en la presentación de su último proyecto, uno de los más especiales de su vida. Y es que, dando un paso al frente tras su retirada de las pistas en 2024 a causa del rosario de lesiones que ha sufrido en los últimos años, el de Manacor protagoniza un documental sobre su vida en Netflix, ‘Rafa’, en el que además de repasar su leyenda como profesional descubre su faceta más personal, humana y desconocida. Más información