Redacción Digital

VÍDEO | El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial

El BOE ha publicado una nueva normativa que permite la construcción de carriles bici segregados en tramos de carreteras estatales, pudiendo eliminarse parcial o totalmente el arcén para su instalación. Esta medida, vigente desde el 10 de octubre de 2025, busca mejorar la seguridad de los ciclistas, garantizando continuidad y prioridad en la circulación. La DGT recuerda que los ciclistas tiene las mismas obligaciones que cualquier otro conductor y deben respetar las normas de circulación. Estas son algunas indicaciones que recoge la nueva normativa.