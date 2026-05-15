FOTO: Carlos Pardellas | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Rosa Rodríguez, ganadora del rosco de 'Pasapalabra', homenajeada en la Universidad de A Coruña: "Si ganaba, podía devolver a mis padres todo su esfuerzo"

La ganadora del mayor bote de 'Pasapalabra', Rosa Rodríguez, regresó este jueves para un coloquio homenaje en la Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña, el centro en que se formó desde 2011. Rodríguez tomó la tarima del Salón de Grados para comentar su experiencia en el formato televisivo, donde ganó 2.716.000 euros, y repasar su trayectoria en las aulas coruñesas, acompañada de la vicedecana y exprofesora durante su formación, Emma Lezcano. Para romper el hielo de la charla abierta, confirmó que todavía no ha cobrado el bote porque "las cosas de la televisión llevan su tiempo".