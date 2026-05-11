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DIRECTO HANTAVIRUS | El 'MV Hondius' continúa en el puerto de Granadilla / Sara Fernández

DIRECTO HANTAVIRUS | El 'MV Hondius' continúa en el puerto de Granadilla

Sara Fernández

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MADRID
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El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y ha causado una alarma mundial bajo el recuerdo del covid. En el crucero se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco ha llegado a Tenerife este domingo sobre las 7 horas de la mañana y los pasajeros han sido evacuados a lo largo del domingo y el lunes hasta el aeropuerto para regresar, en avión, a sus países de origen. Los españoles harán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid.

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