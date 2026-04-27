VÍDEO | Un gesto en pleno vuelo de Ryanair a Mallorca desata el debate sobre las conductas incívicas
El creador de contenido Aitortilla ha compartido en redes sociales una situación vivida durante un vuelo entre Madrid y Mallorca. En el vídeo, denuncia el comportamiento de un pasajero que decidió quitarse los zapatos en pleno trayecto, provocando incomodidad entre quienes viajaban a su alrededor. Según explica, la escena no solo llamaba la atención por la imagen, sino también por el olor, algo que le afectó durante buena parte del vuelo.
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