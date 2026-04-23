Javier Rosende Novo

Polémica por los tubos de las gárgolas del Parador de Santiago

Los técnicos de Patrimonio de la Xunta de Galicia trasladarán al arquitecto responsable de la rehabilitación del Hostal dos Reis Católicos, el edificio histórico del Parador de Santiago de Compostela, su rechazo a los tubos colocados en las gárgolas y pedirán su retirada en una reunión prevista para esta semana, pero todavía por concretar. Así lo confirmó este miércoles el consejero de Cultura, José López Campos, que ofreció la colaboración de su departamento a los responsables del proyecto para buscar una solución alternativa que permita conseguir "el mismo resultado sin un impacto visual tan elevado". Más información