Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Sanidad asegura que la homeopatía es un placebo sin validez curativa

El Ministerio liderado por Mónica García es claro: la homeopatía no funciona. Recurrir a estos productos para tratar una enfermedad tiene el mismo efecto que tomar placebo. Son las conclusiones de un informe publicado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Se han revisado 64 estudios sobre los efectos de esta práctica y se ha concluido que la mayoría de ellos presentan una baja calidad metodológica. No es solo que no funcionen, es que suponen un riesgo para salud de quienes lo toman. La homeopatía se usa sobre todo para dolencias leves, como problemas digestivos, resfriados o estrés. Más información