EFE

Morante, estable en la UCI tras una cornada “muy grave” en la Maestranza

El diestro José Antonio Morante de la Puebla, que resultó herido de gravedad este lunes en la plaza de la Maestranza de Sevilla, ha pasado la noche ingresado en la UCI del Hospital Viamed-Santa Ángela de Sevilla al que fue trasladado tras la intervención que se le practicó en la enfermería del coso sevillano. El estado del torero, según han señalado fuentes de su entorno, es estable y sin fiebre pero también dolorido al cesar los efectos de los calmantes por los efectos de la cornada, que le perforó el recto y que fue calificada de "muy grave" en el parte del cirujano de la plaza, Octavio Mulet.