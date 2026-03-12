Guillem Bosch

VÍDEO | El Celler Tonet nace en Ca’n Marron con las hermanas Solivellas: "Ofrecemos una mirada distinta a los platos tradicionales"

Una rama de pino colgada en la entrada del local da la bienvenida al Celler Tonet, «una tradición de las bodegas que significaba que ya estaba a la venta el vino novell», cuenta Teresa Solivellas. También es nuevo, o totalmente renovado, el establecimiento que ella y su hermana Maria reabren este viernes en el antiguo Celler Ca’n Marron, el conocido restaurante de Inca de cocina típica mallorquina ubicado en un inmueble del siglo XVII en manos de la familia Llompart. Más información