Sara Fernández

La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: "Ellas ya practicaban un modelo sostenible"

Hablar de la alimentación del futuro no solo es hablar de carne sintética, harina de insectos, proteína vegetal o productos hechos con algas. Según reivindica el mayor encuentro de Europa de expertos en innovación alimentaria, celebrado en Madrid, la nueva revolución alimentaria también pasa por recordar cómo cocinaban nuestras abuelas y su relación con los recursos, los productos de proximidad y el aprovechamiento de recursos. Más información